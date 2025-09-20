２０日午前４時５分頃、岩手県雫石町上野の路上で「クマに襲われた」と、農業男性（４６）から岩手県警盛岡西署に通報があった。男性は顔や右腕にけがを負って病院に搬送されたが、命に別条はないという。同署の発表によると、男性は牛舎に行く途中でクマに遭遇した。クマは男性を襲った後、その場を離れたという。