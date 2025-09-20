アメリカのトランプ大統領は、中国発の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業売却をめぐり、中国の習近平国家主席が承認したと述べました。【映像】TikTok米事業売却 習主席が承認「習近平主席との電話会談は大変有意義だった。彼はTikTokの取引を承認した」（トランプ大統領）トランプ大統領は19日、記者団に対し、TikTokのアメリカ事業の売却について習主席が「承認した」と述べました。TikTokの売却に当たっては、アメ