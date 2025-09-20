小泉進次郎農相が２０日、都内で「自民党総裁選２０２５」（２２日告示、１０月４日投開票）への会見を行った。開始予定時刻の１０時半からおよそ１０分間遅れてスタートした会見で小泉氏は午前１１時４０分までをメドに行うことが司会者から告知された。小泉氏は「みなさん、おはようございます。マイク大丈夫ですか？」と問いかけ「大丈夫ですね」と確認すると、冒頭で石破茂首相に「心から敬意を表したいと思います」と述べ