タレントの鈴木あきえ（３８）が２０日に自身のインスタグラムを更新し、第３子妊娠を発表した。「応援して下さってる皆さま・関係者の皆さまへ小さなご報告」と題して投稿。「私ごとですがこの度、新しい命を授かりました。今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんにやさしく話しかける息子や娘の姿を見ては心がふわっと温かくなる毎日です」と妊娠を伝えた。「実は今回の妊娠に至る前に昨年稽留（