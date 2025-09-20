◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩が行われ、６大会連続出場の岡田久美子（富士通）は１時間３０分１２秒で１８位だった。ゴール後、１時間２６分１８秒の日本新記録で３位に入り、同種目日本勢初となるメダルを獲得した藤井菜々子（エディオン）から「岡田さんのおかげでここまで来れました」と感謝の言葉とともに銅メダルをかけられた。岡田は「特に藤井さんに何もしてはいないんですけど」と謙遜し