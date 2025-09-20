お笑い芸人のとにかく明るい安村が１９日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演した。安村はトークの中で「車買いましたよ、この間。スバルのフォレスター」と６００万円の高級車を購入したことを報告。続けて「免許持ってないんですけど」と明かし、ＭＣの有田哲平ら共演者を驚かせた。運転免許を取得中の安村は「先に買っておかないとモチベーションが。６００万」と理由を説明すると有田は「何か芸能人だ