ようやく気温が下がってきたものの、疲れが抜けないと感じる人も少なくありません。薬膳では、夏に大量の汗をかくことで体のエネルギー〈気〉が消耗し、疲労や倦怠感を招くとされています。そんなときに取り入れたいのが、〈気〉を補い体をいたわる食材を使った一品。今回は、日々の食卓においしく取り入れやすい『豚肉とかぼちゃの甘酢炒め』をご紹介します。『豚肉とかぼちゃの甘酢炒め』の薬膳ポイント「かぼちゃ」と「豚肉」は