お笑いタレント・とにかく明るい安村（43）が19日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。運転免許取得前に車を購入した報告した。安村は「車買いました、この間。スバルのフォレスターを。免許持ってないんですけど」と報告。「（免許を）取ってる途中で。先に買っとかないとモチベーションが」と説明した。車の値段は、オプション込みで600万円という。番組MCのお笑いコンビ・くりぃむしちゅ