【ワシントン共同】米下院（定数435）は19日、大学での討論中に射殺された保守系政治活動家チャーリー・カーク氏を追悼し、政治暴力を非難する決議案を賛成310票、反対58票の賛成多数で採択した。決議は保守的価値観を広める若者らの政治団体を創設したカーク氏について「勇敢な愛国者」と称賛した。反対票は全て野党民主党議員によるものだった。棄権したり賛否を明示しなかったりした民主党議員も計60人いた。議会専門紙ヒ