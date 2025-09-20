9月19日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、U字工事・益子卓郎が最高の栃木旅を考案し、そのスケジュールを紹介するVTR企画が放送された。これまで富山、三重、長野、熊本を“敵情視察”してきたU字工事。今回こそは「そろそろ栃木も売り込まなくては」という思いで、益子が立てた「夏の栃木満喫スケジュール」を巡っていく。【映像】朝にこそ食べたい…行列店の“絶品塩ラーメン”！こだわりの“奥深い味わい”にU字工事