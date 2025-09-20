ゲントのMF伊藤敦樹が19日、ベルギー・リーグ第8節デンデル戦(○3-0)で今季初アシストを記録した。ボランチで先発フル出場した伊藤は1-0の後半3分、ショートカウンターから左足でペナルティエリア中央にパス。FWウィルフリード・カンガが右足で押し込み、この日2点目で2-0とした。8月2日の第2節ラ・ルビエール戦(○1-0)で今季初ゴールを挙げていた伊藤は、これが今季初アシスト。後半38分にはMFアブデルハク・カドリが左足で