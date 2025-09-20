「たった１週間で−５kg！」そんな派手な言葉に惹かれて、SNSや雑誌、広告で紹介されるダイエットを試したことがある人は少なくないでしょう。でも、短期間で大幅に痩せる方法は、極端な食事制限や過度な運動に頼ったものが多く、結果的に体重は減っても健康や生活に深刻なリスクを与えるケースが少なくありません。そこで今回は、そんな「極端なダイエット」に潜む危険性と、正しい向き合い方を解説します。🌼体重は減って