ワハハ本舗の座長で音楽ユニット、ポカスカジャンのリーダー大久保ノブオ（58）が19日、東京・渋谷ラママでソロとしてライブ「色物大行進」を開催した。10月8日発売のアルバム「ノン様の『日記の歌』4」の発売記念。同アルバムからの「色物大行進」「はじめのおつかい〜54歳大久保ノブオ編〜」「母の涙僕の涙」等、アンコールでの「ガリガリ君のうた」等を合わせて全13曲を熱唱した。ミュージシャン、お笑い芸人としての“聖地”