昔から「癒し系の女性はモテる」と言われてますが、今モテる“癒し系”には新しい要素が加わっているんです。男性が求めるのは、ただ優しいだけではなく、SNSでの距離感や会話のテンポまで含めた“癒し”。そこで今回は、今モテる「癒し系女性」の特徴を紹介します。SNSでも裏表のない発信本命女性として意識されるのは、SNSでも自然体な人。「盛りすぎ自撮り」や「マウント投稿」ではなく、日常の何気ない出来事を素直にシェアで