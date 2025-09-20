女優の伊藤沙莉が１９日、「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、夫・蓬莱竜太氏との馴れ初めを明かした。伊藤は昨年末に、劇作家で演出家の蓬莱氏と結婚。伊藤は蓬莱氏と出会ってからすぐに、部屋で２人きりになった時に「あっ、この人と結婚するかも」と運命を感じたという。伊藤は「そういう『あっ』が多かった人で。前を彼が歩いてて、その時から『あっ、好きになるかも』と思ってたんです。だから不思議な人」と回