朝ドラ『あんぱん』の登場人物には、モデルとなった人物がいます。芸人・浜辺ヒラメ（演：浜野謙太）のモデルとなった海野かつをもその一人です。海野かつををモデルとした浜辺ヒラメ（演浜野謙太さん）。海野かつをは、昭和を代表する芸人や喜劇俳優として活躍。銀幕や舞台でその存在感を示しました。下町で育ったかつをが、いかにして芸人として名を上げたのか。そしていかにしてアンパンマンと出会ったのでしょうか。海野かつを