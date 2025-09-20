三十一文字で世相や生活など、様々なことがらをあけすけに表現する狂歌が、江戸・天明期（1781〜1789年）を中心に大流行しました。身分の上下や貧富の格差、老若男女にかかわらず人々を熱狂させた狂歌は、まさに一時代を築いたと言えるでしょう。大河ドラマ「べらぼう」では、智恵内子（水樹奈々）が唯一、女性狂歌師として活躍する姿が描かれていますが、当時に活躍した女性狂歌師は他にもおり、その作品も現代に伝わっています。