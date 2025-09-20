巨人の小林誠司捕手が２０日、試合前練習に野手一番乗りで姿を現した。タンクトップのトレーニングウェア姿で登場。一塁から三塁の間を歩いてアップを始めると、軽めにランニング、一、二塁付近から右翼フェンス際に送球するなど調整した。小林は今季１１試合の出場で打率２割１分４厘、１打点の成績。前日１９日には、バンテリンドームで行われた同学年の中日・中田翔の引退試合に「１８年間お疲れ様でした」と、ねぎらいの