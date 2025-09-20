スラヴィア・プラハ橋岡大樹がCLデビュー、チェコメディアが一定の評価チェコ1部SKスラヴィア・プラハは現地時間9月17日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）1次リーグ第1節でノルウェー1部ボデ・グリムトと2-2で引き分けた。この試合に途中出場した日本代表DF橋岡大樹は、チェコメディア「Fotbal Zpravy」に5段階評価の「2−」が付けられた。スラヴィア・プラハは2点をリードして試合の終盤を迎える。橋岡は後半32分に左