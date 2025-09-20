◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩で、６度目の代表となる３３歳の岡田久美子（富士通）は、１時間３０分１２秒で１８位だった。集大成と決めていたレース。序盤から先頭集団からは遅れたが、粘り強く歩いて着実に順位を上げフィニッシュした。競技場に入る直前には沿道から「これまでありがとう」という声も耳にし、感極まった岡田は「もうやり切った気持ちで、本当に感謝しかない。藤井（菜々子）