巨人の育成新外国人、クリスチャン・フェリス外野手が２０日、イースタン・日本ハム戦（Ｇタウン）の試合前練習で２軍に初合流した。８月初旬に育成契約で入団した身長２００センチ、体重１２７キロの体格を誇る左の大砲候補。３軍では２４試合で打率２割４分、２本塁打、１３打点をマークしている。また、亀田啓太捕手も２軍に合流した。