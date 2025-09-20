トランプ米大統領が日本との貿易交渉で確保した5500億ドル（約81兆円）規模の投資基金を活用し、米国の製造業部門を再建する大規模な計画を推進していると、ウォールストリートジャーナル（WSJ）が18日報じた。WSJは情報筋を引用し「トランプ政権が日本の対米投資金を半導体、医薬品、核心鉱物、エネルギー、造船、量子コンピューティングなど戦略産業の工場およびインフラ建設に投入することを検討中」と伝えた。情報筋によると、