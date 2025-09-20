セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は205年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』＆ youマスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas』＆ youマスコット  登場時期：2025年9月19日より順次サイズ：全長約7×5×10cm種類：全4種（ジャック・スケリン