9月22日に告示、10月4日に投開票される自民党総裁選。ニュース番組『ABEMAヒルズ』では、コメンテーターで慶應義塾大学教授・教育経済学者の中室牧子氏が注目する政策について語った。【映像】総裁選の立候補表明者中室氏は注目する政策に、高市早苗氏の「給付付き税額控除」をあげた。「あまり聞き慣れない言葉かもしれないので説明すると、参院選にも出てきた給付というのは、1世帯あたり2万円と言われていた。そのあと出て