エストニアは19日、ロシア軍のジェット機が領空を侵犯したと発表しました。ロシア軍をめぐっては、NATO＝北大西洋条約機構の加盟国への領空侵犯などが相次いで報告されています。ロイター通信によりますと、エストニアは19日、ロシア軍のジェット機3機が領空を12分間、侵犯したと発表しました。エストニアは西側の国境をロシアと接するNATOの加盟国で、ツアフクナ外相は「今回の事案は前例のない、厚かましい侵入行為だ」と述べ、