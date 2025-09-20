東京・文京区でビルの解体作業中だったクレーン車が横転する事故がありました。【映像】現場の様子午前8時15分ごろ、文京区小石川で「クレーン車に積んでいる重機が倒れた」と通報がありました。警視庁によりますと、クレーン車はビルの解体作業中で重機を移動させようとした際に横転したということです。この事故によるけが人はいませんでした。一時、周辺の約1300軒で停電が発生し、クレーン車が電線に接触した可能性