「阪神−ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）阪神の長坂拳弥捕手が２０日、１軍に合流した。長坂は８月５日に今季初昇格を果たすも、９日の試合前練習中にボールが頭部に当たり、脳振とう特例で抹消された。回復し、同１６日に再び登録されたが、出場機会のないまま１８日に出場選手登録を抹消されていた。今季はファームで４１試合に出場。打率・２０５、１２打点だった。チームのキャッチャー事情としては、１９日に第三の