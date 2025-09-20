元人気グラビアアイドルでタレントの森咲智美が１８日、インスタグラムを更新。「北海道家族旅行」と記し、親子ショットを投稿した。夫はプロ野球、西武の平沼翔太。森咲は乾杯する写真も添え、「妊娠中からずっと思っていたこと…出産や育児を身近でたくさん支えてくれた義母にありがとうの気持ちを込めて夫の試合も重なり、念願のお礼旅行を実現できました」と明かした。長女を抱き、長男をベビーカーに乗せた写真なども