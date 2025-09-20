アメリカのトランプ大統領がニューヨーク・タイムズの記事で名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めていた訴訟で、連邦地裁が、訴状が「必要以上に長すぎる」として無効だとの判断を下しました。アメリカのトランプ大統領は、ニューヨーク・タイムズの記事により自身の名誉が傷つけられたとして、150億ドル=およそ2兆2000億円の損害賠償を求める訴えを起こしています。アメリカメディアによりますと、この訴訟をめぐり、フロリダ