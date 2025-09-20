2025年日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博の記念チケットを9月19日から発売している。来場後も手元に残せる記念チケット。商品はスクエア記念チケット（WORLD）ストラップ付で、価格は1,650円（税込）。購入には大阪・関西万博の入場チケット及びチケットQRの提示が必要。発売場所は東ゲート前チケット引換所、発売時間は午前9時から午後9時まで。