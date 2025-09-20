■共通テストも外部検定型に大学入試で約46万人が受ける共通テスト自体も、かつてのセンター試験とはかなり違ってきているという。「保護者世代の方は、かつてのセンター試験の、発音や文法の細かい知識を問う問題を覚えているかもしれませんが、現在の共通テストにはそういった問題はありません。外部検定で問われるような、現実の場面での読解や、長文を読ませて内容の理解を問う問題となっています」出典＝大学入学共通テスト20