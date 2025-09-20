◆はじめましてのやさいカタログ新しい野菜の裏にドラマあり！フルーツみたいな個性派野菜から、生産危機を救うべく現れた救世主、色が変わる!?不思議野菜まで、日本の育種技術が生んだ注目品種について、育種家・品種ナビゲーターの竹下大学さんに教えてもらいました。ぜひ“推し品種”を見つけて、楽しく健やかなべジライフを。◆CFプチぷよ2参考画像提供：渡辺採種場一度食べたら忘れられない直売所の大型ルーキーつやつや