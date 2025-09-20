生活習慣病の予防のためにどんなことに気を付けたらいいか。女子栄養大学教授の川端輝江さんは「オメガ3脂肪酸が脳梗塞、心筋梗塞、骨粗鬆症の元となる炎症を抑制してくれる。青魚を積極的に食べることがお勧めだ」という――。■生活習慣病の発症リスクを抑えるEPAやDHA脳梗塞、心筋梗塞、骨粗鬆症、がん、認知症……。若い頃は縁遠い病気に感じていたが40歳を過ぎてあたりから他人事ではなくなった。できれば病院の世話にならず