ハーバード大（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は19日、ハーバード大に対して財務状況の監視を強化すると発表した。入学選考時に人種差別がなかったかどうかを調べる目的だとして、政府への資料提出も求めた。政権は学生デモの取り締まりを巡りハーバード大と対立を続けており、圧力を拡大した。米教育省は19日の声明で、ハーバード大の財務状況に「懸念が高まっている」と主張。今回の措置により、学生に金