米連邦準備制度理事会（FRB）のミラン理事＝4日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領の指名を受け就任した連邦準備制度理事会（FRB）のミラン理事は19日、9月の連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅な利下げを訴えたことについて、トランプ氏の影響を否定した。米CNBCテレビで、就任初日に祝福の電話を受けたが「特定の行動を求められなかった」とし、独立性を主張した。ミラン氏は就任した16日から