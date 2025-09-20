【女子ボートレーサー・インタビュー石村日奈那（２４＝東京）後編】――目指すレーサー像は石村特にこの人！っていうのは選べないんですけど、東京支部の先輩たち、皆さんに憧れているので、東京支部の先輩たちのように強い選手になりたいと思っています。――レースで心がけていることは石村３周２Ｍまで絶対に諦めずに精一杯レースすることです。――デビューから間もなく１年。今、感じていることは石村な