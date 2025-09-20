サッカー・J1のヴィッセル神戸は20日、元日本代表GK権田修一選手（36）の完全移籍加入が決まったと発表しました。ヴィッセルは、GK新井章太選手（36）がJリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝で左ひざを負傷。全治約8か月と診断され、今シーズンのプレーが絶望的になっていました。クラブのGK陣は、新井選手のほかに、正守護神の前川黛也選手（31）をはじめ、オビ・パウエル・オビンナ選手（28）、ウボング・