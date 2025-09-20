自他ともに認めるツアー屈指のアプローチの達人 桑木志帆が、さまざまなライや状況からベタピンに寄せる桑木流のワザをレッスン！ ポイントをおさえればバンカーショットは簡単です！ 上半身全体を“ワンピース”にして動かす インパクトはヒールから入れてトゥへ抜けるイメージ！（写真右） ボールではなく、クラブを入れていく位置に集中しながらバックスイング。