お笑いタレントのとにかく明るい安村が１９日放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。運転免許を持っていないのに６００万円の高級車を購入したことを明かした。この日は、安村、くりぃむしちゅーの有田哲平、タレントのゆうちゃみらが東京・経堂の名店を巡るロケ企画。安村は「車買いました、この間。スバルのフォレスター。免許持ってないんですけど」と自ら切り出し、「怖っ！」とゆうちゃみらをざわつかせた。