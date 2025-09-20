私はカナエ（26）。つい最近旦那のタカシ（26）と結婚したばかりです。仕事は結婚前からずっと続けていて、子どもが生まれるまで働くつもりです。来月、タカシと新婚旅行もかねて2人で旅行しようと計画をしています。今はそれがとても楽しみで仕方ありません。そんな私の楽しみに水を差してくるのが、職場で隣の席の山田さん。ずーっと旦那さんの悪口を言っててうるさいんです。ちょこっと旦那さんの相談をされるくらいならいいの