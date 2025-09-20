福岡県久山町議選（定数10）は21日、投開票される。現職6人、新人3人、元職2人の計11人が立候補し、少子高齢化対策や自然を生かした町づくりなどについて論戦を繰り広げている。投票は午前7時〜午後8時に町内2カ所であり、午後9時から同町久原の久原小体育館で即日開票される。有権者数は7245人（15日現在、町選管調べ）。（石田禎裕）■久山町議選立候補者（定数10、届け出順）------