福岡県築上町長選（来年1月20日告示、25日投開票）に、新人で同町議の工藤久司氏（65）が19日、無所属で立候補すると表明した。出馬表明は4人目。工藤氏は記者会見で「少子高齢化が進む町は消滅可能性自治体となっている。この町を次世代につなげたい」と強調。具体的にはハコ物から人への投資に切り替える方針を示し「教育では体育や美術など副教科に専任制を導入し、子どもの特性を伸ばす環境づくりをしたい」などとした。工