福岡県などは24、25日の午前9時〜午後8時（受け付けは午後7時半まで）、県内4カ所の県の労働者支援事務所で無料の「職場のハラスメント集中相談会」を開く。職場でのいじめやパワハラ、セクハラ、マタハラなどの相談に職員が面談か電話で応じる。予約を優先し、必要があれば弁護士に対応を引き継ぐ。会場となる労働者支援事務所は、福岡（福岡市中央区赤坂1丁目、福岡西総合庁舎5階）＝092（735）6149▽北九州（北九州市小倉北