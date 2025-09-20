福岡県筑後地区の酒蔵が一堂に集まる「筑後SAKEフェスタ2025」が10月11、12日、久留米市六ツ門町の久留米シティプラザ六角堂広場で開かれる。22の蔵元が参加予定で、日本酒を中心に焼酎、ワインなど約100種の地酒を堪能できる。全国有数の酒どころをPRするため、蔵元や市でつくる実行委員会が2011年から毎年秋に開催。大吟醸酒や純米酒のほか梅酒、ごま焼酎、巨峰やキウイを使った珍しいワインもある。江崎俊介実行委員長は「