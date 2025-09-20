＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック初日◇19日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞打ち下ろしの最終18番パー4。フェアウェイからの残り108ヤードの2打目をピン手前3メートルにつけた。「いいのが入ったなぁ」。吉田鈴はバーディ締めに心の中でうなずいた。5バーディ・2ボギーの「69」は7月の「明治安田レディス」2日目の「69」以来、18ラウンドぶりとなる60台。首位と3打差の10位発