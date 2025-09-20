和歌山県かつらぎ町のトンネル内で車３台が絡む事故があり、６８歳の女性が死亡しました。９月１９日午後５時ごろ、和歌山県かつらぎ町平の国道４８０号・鍋谷トンネル内で、「車の事故があった」と警察に通報がありました。警察の調べによりますと、トンネルを和歌山方面に向けて南に走っていた乗用車が対向車線にはみ出し乗用車に接触。この弾みで、接触された乗用車が対向車線にさらにはみ出し、走ってきた軽乗用車と正面