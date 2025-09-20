『BreakingDown』オーディションに、「俺は日本のマクレガー」と名乗るファイターが登場。試合後の大物パフォーマンスに朝倉未来が「雰囲気だけはUFCなんだよ」と笑いながらツッコミを入れていた。【映像】朝倉未来を爆笑させた暴君ブラジル人19日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドの格闘技大会『BreakingDown17』（27日、東京・アリーナ立川立飛で開催）最終オーディションの様子が公開。今回、「STRAIGHT RIN