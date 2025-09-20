【ワシントン＝淵上隆悠、ロサンゼルス＝後藤香代】米保守活動家チャーリー・カーク氏の射殺事件に絡み、米ＡＢＣテレビがトランプ大統領らを皮肉った人気コメディアン、ジミー・キンメル氏（５７）のトーク番組を無期限放送休止にしたことが波紋を広げている。トランプ政権の圧力が影響したとの見方から、「言論の自由」をうたう憲法に違反していると指摘されている。「権力乱用」キンメル氏は１５日放送の番組「ジミー・キン