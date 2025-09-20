「NOBROCK TV」で人気急上昇中の森脇梨々夏が、『ヤングアニマルWeb』に初登場し、美ボディを披露した。【写真】ブルーのビキニで美ボディを披露した森脇梨々夏今回のテーマは“夏の青春”。太陽のように明るく、ほんのり天然な魅力を持つ森脇が、爽やかな笑顔と透明感あふれる姿を披露。見る人に「まるで青春のワンシーンを切り取ったよう」と感じさせるショットが満載だ。