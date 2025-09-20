プロ野球・広島東洋カープの元監督・緒方孝市さんの妻でタレントの緒方かな子さん（52）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。声優として活動している長女・佑奈さん（28）とのツーショットを披露した。「大盛り上がりでした」緒方さんは、「新曲発表朗読公演DIALOGUE+THE MOVIEそして新曲発表生バンドワンマンSPENTA+LOGUE Preludesに行ってきました！」と報告し、佑奈さんが所属する声優ユニット「DIALOGUE+」の公